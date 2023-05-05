بعد معاقبته.. ميسي يعتذر لباريس سان جيرمان

قدّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتذاره لناديه باريس سان جيرمان الفرنسي ولزملائه بعد سفره غداة خسارة فريقه أمام لوريان في الدوري المحلي ومن دون إذن النادي، كما أعلن في حسابه على إنستغرام، الجمعة.

وقال ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، في شريط فيديو مقتضب بثه باللغة الإسبانية: كنت صدقا أعتقد بأننا سنحصل على يوم راحة بعد المباراة كما كانت العادة في الأسابيع الأخيرة.

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وتابع بطل العالم 2022: قمت بتنظيم السفر ولم أتمكن من إلغائه. أنا أعتذر من زملائي وانتظر ماذا سيقرر النادي. أطلب الصفح من زملائي ومن النادي.