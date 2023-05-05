جماهير نابولي تعيش "الهذيان الأزرق": سنحتفل طوال العام

استيقظت نابولي، الجمعة، وهي لا تزال بحالة من "الهذيان الأزرق"، نتيجة الفرحة العارمة بعد ليلة من الاحتفالات أشعلت المدينة الجنوبية عقب الفوز بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 1990، لكن مع شيء من الحزن نتيجة وفاة أحد المشجعين وإصابة العشرات.

وقالت فرانتشيسكا راوتشي، وهي أم ترافق ابنها إلى المدرسة، صباح الجمعة "كانت مشاعر فريدة" بعد التعادل الخميس مع أودينيزي 1-1 وحسم اللقب قبل خمس مراحل على ختام الموسم.

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وطوال ليل الخميس التاريخي لفريق المدرب لوتشانو سباليتي، رافقت الهتافات والمفرقعات والدخان الحشود التي اجتاحت الشوارع بمجرد الإعلان عن عودة الـ"سكوديتو" أخيراً الى نابولي بعد 33 عاماً من الانتظار.

وأضافت هذه الأم الأربعينية "أنها أجمل ليلة عشتها على الإطلاق"، كاشفة أنها شاركت في الاحتفالات حتى الرابعة صباحاً لأنه "في نابولي، نحن نحب الحياة والاحتفال، وهذا ما يميّزنا عن المدن الأخرى".

وتوقعت مع ابتسامة على محياها أن "يستمر الاحتفال طوال العام".

وانتظر الفريق الجنوبي طويلاً كي يعانق اللقب الذي توج به مرتين سابقاً عامي 1987 و1990 بقيادة أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو مارادونا الذي أطلق اسمه على ملعب سيستقبل الفريق بشكل صاخب الأحد بمناسبة مباراته مع فيورنتينا في المرحلة 34.

وبعدما لعب دوراً أساسياً في قيادة نابولي الى المجد بصحبة الوافد الجديد الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، أبى النيجيري فيكتور أوسيمين أن تمر أمسية الخميس من دون أن يكون صاحب الفضل في حسم اللقب بتسجيله هدف التعادل في أوديني.

وتصدرت صورة النيجيري الصفحة الأولى لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الصادرة من ميلانو، معنونة "الاحتفال بنابولي البطل"، فيما كتبت "إل ماتينو" الصادرة من المدينة الجنوبية المغتبطة "نابولي تُغني... في ظل الملك دييغو" في إشارة الى الأسطورة مارادونا.



وتروي الصحيفة في صفحاتها الخاصة بهذه المناسبة "الهذيان الأزرق: الألعاب النارية مثل رأس السنة الجديدة، مد من المشجعين في الشوارع، سعادة لا نهاية لها لأطول ليلة منذ 33 عاماً".

واعترف إيمانويل كانزانو، المشجع البالغ 42 عاماً، خلال الالتقاء به في الشارع الجمعة: نمت قليلاً، ربما نصف ساعة!.

وأضاف الأب الفخور بانجاز فريقه والذي اشترى لابنه المولود قبل 10 أيام بيجاما بألوان نابولي: اليوم سأعمل بقميص نابولي... انتظرنا 33 عاماً وهو (ابنه الحديث الولادة) عشرة أيام فقط.

وأردف: اليوم يشبه العطلة الوطنية في نابولي، ويوم الأحد سنتناول غداء عائلياً جيداً وسنذهب في نزهة في المدينة حاملين الأعلام بألوان النادي.

لكن وفاة شاب يبلغ من العمر 26 عاماً بعد إطلاق النار في وسط المدينة وإصابة ثلاثة آخرين، عكرا هذه الفرحة العارمة.

ولم يُعرف حتى الآن ما إذا كان إطلاق النار احتفالاً بفوز النادي باللقب أو جزءاً من نشاط إجرامي.