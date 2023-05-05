خبرة الريال تصطدم بأحلام أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا

عقب اجتيازهما العديد من المطبات الصعبة خلال مسيرتهما في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم خلال الموسم الحالي، يتطلع فريقا ريال مدريد وأوساسونا للتتويج باللقب.

ويلتقي ريال مدريد مع أوساسونا على ملعب (لا كارتوخا) في مدينة أشبيلية، يوم السبت، والأمل يحدوهما في ارتقاء منصة التتويج، حيث يحلم الفريق الملكي بالفوز بالبطولة للمرة الـ20 في تاريخه، بينما يطمح أوساسونا برفع الكأس للمرة الأولى.

مادة اعلانية

وبلغ الريال المباراة النهائية في البطولة للمرة الـ40، بعدما تغلب 1 - صفر على مضيفه كاسيرينيو في دور الـ32، قبل أن يفوز 3 - 2 على مضيفه فياريال بدور الـ16، ثم انتصر 3 - 1 على ضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد في دور الثمانية، ليجتاز في الدور قبل النهائي عقبة غريمه التقليدي برشلونة، بنتيجة 4 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

في المقابل، حجز أوساسونا مقعده في النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2004 - 2005، بعدما فاز 2 - 1 على مضيفه ناستيك دي تاراغونا في دور الـ32، ثم تغلب على مضيفه ريال بيتيس بركلات الترجيح في دور الـ16 بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 2 - 2.

وعبر أوساسونا ضيفه أشبيلية في دور الثمانية، بعدما انتصر عليه 2 - 1، ليجتاز عقبة أتلتيك بلباو في الدور قبل النهائي، عقب فوزه عليه 2 - 1 في إجمالي اللقاءين.

ويخوض الريال المباراة بقوته الضاربة، حيث ضمت قائمته نجمه الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، رغم الحديث عن إصابته التي ستضطره للغياب عن الملاعب لمدة أسبوعين، كما تواجد في القائمة أيضا كل من الهداف الفرنسي كريم بنزيمة والمدافع النمساوي ديفيد ألابا.

ويتطلع الريال للفوز باللقب من أجل الحصول على دفعة معنوية جيدة قبل مباراته المرتقبة مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الثلاثاء القادم، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي يحمل الفريق الأبيض لقبها.

وعقب خسارته السوبر الإسباني مطلع العام الحالي، وابتعاده عن سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني في ظل اقتراب برشلونة من التتويج بالبطولة، فإن فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيحاول إعادة البسمة لجماهيره من خلال الفوز بكأس الملك، الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013 - 2014.

من جانبه، يسعى أوساسونا لإنهاء مغامرته في المسابقة على أفضل وجه، رغم صعوبة المهمة التي ستواجهه أمام الريال، الذي يلتقي معه للمرة الثالثة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

والتقى الفريقان للمرة الأولى هذا الموسم في أكتوبر الماضي ببطولة الدوري الإسباني، حيث انتهى اللقاء بالتعادل 1 - 1 على ملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة مدريد، قبل أن يفوز الريال 2 - صفر في اللقاء الثاني الذي جرى في فبراير الماضي بملعب (أل سادار).

ويقدم أوساسونا أداء مميزا خلال الموسم الحالي بقيادة مديره الفني جاجوبا اراستي، حيث يحتل المركز التاسع حاليا في جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقا على العديد من الأندية الكبرى مثل أشبيلية وفالنسيا.

ورغم تأسيسه عام 1920 إلا أن أوساسونا لم يسبق له التتويج بلقب الدوري الإسباني أو كأس ملك إسبانيا، لكنه فاز ببطولة دوري الدرجة الثانية 4 مرات، ودوري الدرجة الثالثة في 7 مناسبات.

وانطلقت بطولة كأس الملك للمرة الأولى عام 1903، حيث يحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 31 لقبا، متفوقا بفارق 8 ألقاب أمام أقرب ملاحقيه أتلتيك بلباو.