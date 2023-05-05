دياز: سنعود بالكأس

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي، أن فريقه سيعود بكأس دوري أبطال آسيا حينما يواجه نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني يوم السبت على ملعب "سايتاما".
وقال للصحافيين يوم الجمعة: "الآن نركز في المباراة، أمامنا هذا النهائي وبعدها سنرى ما سيحدث".
ويفقد الهلال جهود المهاجم سالم الدوسري، صاحب هدف فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم بقطر، بعد طرده في لقاء الذهاب عقب تسجيله هدف الهلال.
ومن المتوقع غياب القائد ولاعب الوسط سلمان الفرج أيضا للإصابة لكن دياز يثق في قدرة فريقه على تعويض غياب الثنائي المؤثر.
وبدا دياز واثقاً أنه: بغض النظر عن هوية اللذين سيحلان مكانهما، أنا متأكد بأنهما سيُبليان البلاء الحسن. لم نكن نتوقع خسارة جهود لاعبين مؤثرين لكننا نملك فريقاً كاملاً وهناك جاهزية عند جميع اللاعبين.
وتابع: هذا الفريق فاز بدوري الأبطال مرتين (في آخر ثلاث نسخ) وهدفنا إعادة الكأس إلى الديار.
"سنحاول التركيز على عدم ارتكاب أخطاء مثلما حدث في الرياض عندما سجل أوراوا هدفه" حين تابع شينزو كوروكي كرة طائشة من المدافع علي البليهي ارتدت من قائم الهلال.
وواصل دياز الذي خسر من أوراوا في نهائي 2017 في فترته الأولى مع الهلال: فريقنا يتحلى بالخبرة وعاش اللاعبون تجارب عديدة مشابهة ونتطلع للفوز باللقب.
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