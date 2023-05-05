مدرب باريس سان جيرمان عن موقف ميسي: لا تعليق

كشف كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان، أنه لم يمكنه فعل شيء حيال قرار النادي بإيقاف ليونيل ميسي بينما أدان احتجاجات جماهير الفريق متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم خارج منزل نيمار.

وأوضح غالتييه في مؤتمر صحفي قبل مواجهة تروا يوم الأحد: أبلغتني الإدارة في بداية الأسبوع بقرار إيقاف ميسي، وعند إبلاغي بذلك فإن مسؤوليتي تقتضي عدم التعليق.

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وأضاف: أنا موظف في النادي وهذه مهمتي، لم يكن قراري وإنما أبلغت به.

وتابع: إيقاف (ليو) يضاف إلى الأداء المتواضع، لا يمكن أن نختبئ وراء ذلك، لا يمكنني القول إنها فترة مقنعة، لدينا هدف ويجتهد اللاعبون ونتحلى بالتركيز والالتزام.

ويتصدر سان جيرمان جدول الدوري لكن الهزيمة الأخيرة قلصت الفارق مع أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني إلى خمس نقاط قبل آخر خمس مباريات بالموسم.

وأثار مستوى سان جيرمان المتراجع هذا الموسم، خاصة بعد الخروج من دور 16 بدوري أبطال أوروبا في مطلع مارس آذار، غضب الجماهير.

ولم يخسر فريق غالتييه في جميع المسابقات حتى ديسمبر، لكنه خسر تسع مرات بعد ذلك، واحتج مشجعون أمام منزل نيمار هذا الأسبوع وطالبوا برحيله.

ويغيب اللاعب البرازيلي حتى نهاية الموسم بعد جراحة بالكاحل في مارس لكن غالتييه رفض التعليق على مستقبل المهاجم في الموسم المقبل.

واستنكر سان جيرمان تصرفات المشجعين فيما قال غالتييه إنه من غير المقبول الاحتجاج أمام منزل لاعب.

وواصل: يجب الحذر، الحياة الخاصة يجب أن تبقى خاصة، أتفهم الغضب والإحباط من جماهيرنا.

"يمكن الاحتجاج في ملعب التدريب أو في مقر سان جيرمان أو بعد مباراة في بارك دي برينس، لكن لا يمكنني قبول ذلك أمام منزل أي شخص، سواء نيمار أو غيره".