إنتر ميلان يفوز على روما ويستعيد المركز الرابع

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استعاد فريق إنتر ميلان المركز الرابع في الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه روما 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة، والتي شهدت فوز ميلان على لاتسيو بذات النتيجة.
وأنهى إنتر ميلان الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله فيديريكو ديماركو في الدقيقة 33.
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وفي الشوط الثاني أضاف إنتر ميلان الهدف الثاني عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 74.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 63 نقطة ليستعيد المركز الرابع، بفارق نقطتين أمام ميلان، فيما توقف رصيد روما عند 58 نقطة في المركز السابع.
يذكر أن إنتر سيواجه ميلان يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.
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