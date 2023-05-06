دياز: نعتذر للجماهير.. هذا قدر الهلال

كشف رامون دياز مدرب الهلال السعودي أن الضغط البدني على فريقه كان سببا في خسارة إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 1-صفر أمام أوراوا رد دياموندز الياباني وفقدان لقبه القاري يوم السبت.

وكان الهلال حامل اللقب قد تعادل 1-1 على أرضه الأسبوع الماضي، ليخسر 2-1 في مجموع المباراتين أمام الفريق الياباني الذي أحرز اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2007 و2017.



وجاء تتويج أوراوا بسيناريو مماثل لما حدث قبل ست سنوات، حيث تعادل مع الهلال ذهابا بهدف لكل منهما ثم فاز إيابا بهدف.



وجاء هدف أوراوا في سايتاما اليوم بواسطة أندريه كاريو لاعب الهلال بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 48.



وقال المدرب الأرجنتيني للصحافيين: حاولنا تهديد مرمى المنافس خلال الشوطين واستطعنا الوصول للمرمى من خلال فرص عديدة لكن لم نترجم هذه الفرص إلى أهداف.



"كثرة مشاركة اللاعبين خاصة الدوليين في المباريات مع الجدول المزدحم بالدوري أثر عليهم، لذلك حرصت على توجيه الشكر لهم خاصة وأننا واجهنا الاتحاد قبل لقاء أوراوا في مباراة الذهاب".



وفاز الهلال 1-صفر على الاتحاد في جدة في قبل نهائي كأس الملك قبل ستة أيام من استضافة أوراوا في الرياض.



وأضاف دياز: جدول المباريات المزدحم لا يمكن أن نفعل أي شيء حياله سوى التأقلم عليه، لكن خلال مباراة اليوم عاندنا الحظ ولم يقف إلى جوارنا.



"قدر الهلال أن يكون الوحيد الذي يلعب تحت ضغط مباريات لا مثيل له. لكن رغم كل شيء نعتذر للجماهير على خسارة البطولة التي أثرت على نتيجتها تفاصيل صغيرة".



وقال عبد الله عطيف لاعب الهلال: نعتذر للجماهير ونعدهم بالفوز بلقب كأس الملك.



وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية، حيث يلتقي مع الوحدة يوم الجمعة المقبل في استاد الجوهرة في جدة.

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