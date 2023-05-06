ناغلسمان يقترب من توتنهام

وضع القراءة
100% حجم الخط
أشار تقرير إعلامي إلى أن جوليان ناغلسمان المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، دخل في مفاوضات مع نادي توتنهام الإنجليزي خلال الأيام القليلة الماضية.
وأشارت شبكة "سكاي" التلفزيونية إلى أن ناغلسمان (35 عاما)، الذي أُقيل من تدريب بايرن قبل أسابيع قليلة بدأ المفاوضات مع توتنهام قبل أسابيع، وأن دانيال ليفي الرئيس التنفيذي للنادي اللندني من المؤيدين بشدة لإسناد المسؤولية إلى ناغلسمان.
مادة اعلانية
وأوضحت الشبكة أن العديد من التفاصيل يجب أن تحسم بين الطرفين قبل توقيع العقد.
كانت تقارير أخرى أشارت في الأسابيع القليل الماضية إلى أن ناغلسمان مرشح لتدريب تشيلسي الإنجليزي، ولكن هذا الخيار أصبح مستبعدا في الوقت الحالي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بعد إنريكي.. تشيلسي يدعو ناغلسمان لتقديم مشروعهدعا مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي يوليان ناغلسمان، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لتقديم مشروعه للنادي اللندني، حسب ما ذكرت ... رياضة
-
ناغلسمان المرشح الأبرز لتدريب تشيلسيوضع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، جوليان ناغلسمان، مدرب بايرن ميونخ السابق، كمرشح رئيسي لتدريب الفريق وتواصل معه بالفعل.وذكرت وكالة الأنباء ... رياضة عالمية
-
كلوب: لست ساحراً.. ولا أخشى اللحاق بناغلسمان وبوترتساءل يورغن كلوب مدرب ليفربول مازحا عن سبب استمراره في منصبه بعد إقالة عدة مدربين في أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع الاقتراب من الوصول ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية