ناغلسمان يقترب من توتنهام

أشار تقرير إعلامي إلى أن جوليان ناغلسمان المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، دخل في مفاوضات مع نادي توتنهام الإنجليزي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت شبكة "سكاي" التلفزيونية إلى أن ناغلسمان (35 عاما)، الذي أُقيل من تدريب بايرن قبل أسابيع قليلة بدأ المفاوضات مع توتنهام قبل أسابيع، وأن دانيال ليفي الرئيس التنفيذي للنادي اللندني من المؤيدين بشدة لإسناد المسؤولية إلى ناغلسمان.

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وأوضحت الشبكة أن العديد من التفاصيل يجب أن تحسم بين الطرفين قبل توقيع العقد.

كانت تقارير أخرى أشارت في الأسابيع القليل الماضية إلى أن ناغلسمان مرشح لتدريب تشيلسي الإنجليزي، ولكن هذا الخيار أصبح مستبعدا في الوقت الحالي.