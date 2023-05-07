الاتحاد لتجاوز كبوة التعاون.. والنصر يسعى لمواصلة الضغط

يسعى الاتحاد إلى تجاوز خسارته الماضية أمام التعاون، عندما يستضيف أبها، يوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وينحاز التاريخ للاتحاد في المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث التقيا 11 مرة سابقة، فاز الاتحاد في 8 مباريات، وسجل 23 هدفاً، بينما فاز أبها في 3 مباريات، وسجل 9 أهداف.

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ويتربع الاتحاد على الصدارة برصيد 59 نقطة، جمعها من 25 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 5 وخسر مباراتين، في حين حافظ أبها على مركزه العاشر برصيد 30 نقطة، جمعها من 25 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 3 وخسر 13 مباراة.

وتوقفت انتصارات الاتحاد في محطة التعاون وخسر ثلاث نقاط للمرة الثانية في دوري هذا الموسم بعد خسارة أولى أمام الهلال، ويسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات سريعاً والمحافظة على الفارق النقطي أو توسيعه في حالة تعثر النصر ليقطع خطوة مهمة نحو التتويج باللقب، بينما أي تعثر قد يضعه تحت الضغط في قادم المباريات.

وبعد خسارته أمام الطائي عاد أبها لسكة الانتصارات على حساب العدالة، ويأمل في تحقيق فوز جديد يؤمن من خلاله موقعه في المنطقة الدافئة أو على الأقل العودة بنقطة التعادل.

ويعود لقائمة أبها، نجمه التونسي سعد بقير الذي افتقده في المباراة الماضية، لينضم إلى بقية نجوم الفريق أمثال المغربي أمين عطوشي والإكوادوري فيليبي كايسيدو وزكريا سامي وصالح العمري ونواف الصعدي وعبدالله الزوري.

ويتطلع النصر لعبور ضيفه الخليج وملاحقة الصدارة، عندما يستقبله على ملعب الأول بارك بالرياض.

ويتفوق النصر على منافسه تاريخياً، إذ التقيا في الدوري 11 مرة، فاز النصر في 6 مباريات وفاز الخليج في واحدة، وحضر التعادل في 4 مباريات، وسجل هجوم النصر 17 هدفاً، فيما سجل هجوم الخليج 8 أهداف.

وينفرد النصر بالمركز الثاني برصيد 56 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر، جمعها من 25 مباراة، فاز في 17 وتعادل في 5 وخسر 3 مباريات، فيما تقدم الخليج للمركز الرابع عشر، برصيد 23 نقطة، جمعها من 25 مباراة، فاز في 7 وتعادل في اثنتين، وخسر 16 مباراة.

وبعد تعثر النصر أمام الفيحاء بالتعادل ثم الخسارة أمام الهلال في الدوري والوحدة في كأس الملك، نجح في استعادة توازنه عندما تغلب على الرائد برباعية، ويطمح في تجاوز ضيفه الصعب، للمحافظة على حظوظه في التتويج باللقب.

ويدخل النصر المباراة بصفوف مكتملة، بعد تعافي لاعبه سامي النجعي من الإصابة وعودة نجمه البرازيلي اندرسون تاليسكا من الإيقاف، لينضما إلى بقية لاعبي الفريق.

في المقابل، انتفض الخليج في آخر مباراتين وحقق فوزين مهمين على حساب الفيحاء والاتفاق، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب منافسه سواء الفوز أو التعادل على أقل تقدير، والعمل على الابتعاد عن صراع الهبوط.

ويضع العدالة وضيفه الوحدة، النقاط الثلاث هدفاً لهما عندما يلتقيان، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتحمل المباراة أهمية قصوى للفريقين المهددين بالهبوط، لذلك تعتبر المواجهة بست نقاط، كون الفائز سيظفر بثلاث نقاط، ويفقد منافسه المباشر ثلاث نقاط.

وفي بقية المباريات يلتقي الثلاثاء التعاون مع الرائد والفيحاء مع الفتح.

ويلعب الأربعاء الباطن مع الطائي، فيما يلعب الأحد المقبل الاتفاق والشباب.