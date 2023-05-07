نابولي يحتفل بنقاط فيورنتينا

فاز نابولي على ضيفه فيورنتينا بهدف دون رد يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع نابولي، الذي كان قد ضمن التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه الأسبوع الماضي، رصيده إلى 83 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 46 نقطة في المركز الثامن.

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وسجل فيكتور أوسيمين الهدف الوحيد لنابولي من ضربة جزاء في الدقيقة 74.

وكانت ضربة الجزاء التي جاء منها الهدف الوحيد، هي الثانية في المباراة بعد ضربة جزاء أهدرها اللاعب ذاته في الدقيقة 48.