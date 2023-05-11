الإصابة تنهي موسم الجزائري الدولي بن ناصر

انتهى موسم لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر، بعد إعلان ناديه ميلان الإيطالي الخميس عن اضطراره للخضوع لجراحة في ركبته، بعد اصابة تعرّض لها خلال الخسارة أمام جاره إنتر الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ولم يعلن ميلان عن مدة غياب بن ناصر، لكنه أكّد أنه لن يلعب مجدداّ هذا الموسم، إذ سيخضع لجراحة في غضروف ركبته اليمنى، فيما ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن فترة غياب الجزائري تتراوح بين 3 و4 أشهر.

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واستُبدل بن ناصر (25 عاماً) في الدقيقة 17 من خسارة ميلان أمام جاره اللدود، ليقف أمام مهمة صعبة بقلب النتيجة في مباراة الرد الأسبوع المقبل.

ويحتل ميلان المركز الخامس في الدوري المحلي الذي أحرزه الموسم الماضي، ويصارع لضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.