الهلال.. العقدة "الأطول" في مسيرة سييرا

يعد الهلال هو العقدة الأطول في المسيرة التدريبية للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لفريق الوحدة، الممتدة منذ ما يزيد عن 14 عامًا.

ويلتقي التشيلي أمام الهلال مجددًا مساء الجمعة في نهائي كأس الملك المقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

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وواجه سييرا الهلال في 9 مناسبات مع 3 فرق مختلفة، انتصر في مباراة وحيدة فقط، تعادل 4 مرات وخسر مثلها، بدأ سجلّه بالفوز مع اتحاد جدة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة من موسم 2016-2017، ثم غابت الانتصارات لـ 8 مباريات متتالية بين مارس 2017 وحتى مارس 2023، وهي الفترة الأطول التي قضاها مدرب الوحدة الحالي دون انتصارات متتالية على أي فريق واجهه في مسيرته.

وفي بلاده تشيلي ومع النادي الذى أمضى معه أكبر فترة في مسيرته، يونيون إسبانيولا، وقاده خلال 210 مباراة، واجه سييرا صعوبة في تحقيق الفوز على فرق عدة منها يونيفرسيداد كاتوليكا الذي لم يتمكن من الانتصار عليه لـ 7 مواجهات تواليًا منذ فبراير 2011 وحتى مارس 2012.

وفشل المدرب الذي حقق 4 ألقاب في مسيرته في هزيمة فريق يونيون لا كاليرا لما يقارب من عامين وتحديدًا 6 مباريات متتالية، بعد أن خسر 4 مرات وتعادل مباراتين بين مايو 2011 وحتى أبريل 2013.

وخسر سييرا 5 مباريات متتالية أمام فريق يونيفرسيداد دي تشيلي مع يونيون إسبانيولا بين فبراير 2011 ومارس 2012، كما لم يفز على أهلي جدة خلال العدد ذاته من المباريات المتتالية مع الاتحاد والطائي، خسر 3 لقاءات وتعادل مرتين.