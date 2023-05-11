توقف سلسلة سيدات برشلونة القياسية

انتهت سلسلة من 62 انتصاراً متتالياً لفريق برشلونة للسيدات في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تعادله الأربعاء أمام مضيفه إشبيلية 1-1.

وفيما ضمن إحراز لقب الدوري للموسم الرابع توالياً، حافظ برشلونة على سجله نظيفاً من الخسارة منذ نحو سنتين، بعد معادلته النتيجة عبر السويسري آنا-ماريا تسرنوغورتشيفيتش في الدقيقة 80.

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ومنذ خسارته أمام أتلتيكو مدريد في يونيو 2021، حقق برشلونة 62 انتصاراً في الدوري وهو رقم قياسي.

برشلونة الذي بلغ نهائي دوري بطلات أوروبا أمام فولفسبورغ الألماني في 3 يونيو، كان قد ضمن اللقب المحلي في أبريل بفوزه على هويلفا 3-0، مع عودة حاملة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم أليكسيا بوتياس بعد تعافيها من قطع في الرباط الصليبي لركبتها الصيف الماضي.

في نصف نهائي دوري بطلات أوروبا، تفوّق على تشلسي الإنجليزي 1-0 في لندن، قبل تعادلهما إيابا 1-1 في ملعب كامب نو.

في الدوري المحلي، حيث حقق 27 فوزاً وتعادلاً، يملك فارق أهدف رهيباً يبلغ +106 (114 هدفاً له و8 في مرماه).