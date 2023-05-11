دياز بعدما يخسر نهائي.. إقالة من ريفيربليت وانتصار مضمون مع الهلال

يتمتع الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال برد فعل مميز عقب خسارة النهائيات مع فريقه الحالي، لكن هذه القاعدة لا تشمل محطاته التدريبية الأخرى.

وخسر دياز نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، ولديه فرصة لمصالحة جماهير الفريق العاصميّ حينما يواجه الوحدة بنهائي كأس الملك مساء الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

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وقبل خسارة النهائي الأخير، خسر دياز 3 نهائيات أخرى مع الهلال، انتصر في جميع المباريات التي أعقبتها، فبعد الهزيمة في النهائي الآسيوي القاري عام 2017، انتصر الهلال على أهلي جدة بثنائية سالم الدوسري ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري السعودي موسم 2017-2018.

وانتصر الهلال على اتحاد جدة بعقر دار الأخير بثلاثة أهداف لهدف بالجولة 27 من دوري الموسم الماضي، بعد خسارة كأس الملك أمام الفيحاء بركلات الترجيح.

وحقق دياز فوزًا على شباب الأهلي دبي 3-1 في دور الـ16 من النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا، عقب 9 أيام من الهزيمة أمام ريال مدريد بنهائي كأس العالم للأندية.

وفي تجربته السعودية الثانية مع الاتحاد، استهل المدرب الأرجنتيني مبارياته مع الفريق بالخسارة من الهلال بكأس السوبر بهدفين لهدف، ثم خسر خلال افتتاحية موسم 2018-2019 من الشباب بهدف دون رد وأقيل بعد الهزيمة القاسية من القادسية بثلاثية دون رد على أرضه.

وبعد رحيله عن أصفر الغربية، عاد دياز لمنطقة الخليج مجددًا عبر بوابة النصر الإماراتي، لكنه لم ينجح في الفوز بالنهائيين اللذين خاضهما، إذ خسر من شباب الأهلي في نهائي كأس الرابطة موسم 2020-2021 بركلات الترجيح، ثم انتصر على الظفرة 3-2 في الجولة 24 من الدوري.

وبعد ما يزيد عن شهر بقليل، خسر من المنافس ذاته بنهائي كأس رئيس الإمارات بهدفين لهدف خلال ختام الموسم الكروي، ومني بهزيمة قاسية أمام عجمان بثلاثية دون رد خارج قواعده، في بداية جولات الموسم الجديد من الدوري.

وفي الجزء الأطول من مسيرته هناك في بلاده الأرجنتين مع ريفير بليت، خسر دياز من يوفنتوس في كأس الإنتركونتنينتال موسم 1996-1997 بهدف ديل بييرو المتأخر، ثم خسر بعدها نهائي كأس سود أميركانا من مواطنه فيليز سارسفيلد 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي من المباراة بهدف لمثله.

وتعادل ريفيربليت مع ريسينغ كلوب 3-3 في ذهاب دور الـ16 من كأس ليبرتادوريس عام 1997، بعد تخلي الحظ عن الفريق في ركلات ترجيح كأس سود أميركانا.

وقسا كروزيرو البرازيلي على دياز وفريقه الأرجنتيني في نهائي كأس سود أميركانا 1999 وفاز عليه 5-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، لتتم إقالته وتنتهي ولايته الأولى مع الفريق الذي توّج معه بكأس الليبرتادوريس.