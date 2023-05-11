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سييرا
من وقائع المؤتمر الصحفي

سييرا يطالب لاعبيه بـ "القتال" و"الاستمتاع"

رويترز - جدة
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طالب خوسيه لويس سييرا مدرب الوحدة صاحب المفاجآت المدوية لاعبيه بالاستمتاع بمواجهة الهلال في نهائي كأس الملك لكرة القدم يوم الجمعة في جدة.

وسيحاول الوحدة المنتمي لمكة المكرمة استغلال قرب المسافة مع جدة لحشد جماهيره في مدرجات استاد الجوهرة المشعة لمؤازرة الفريق الذي أقصى الباطن في دور الثمانية ثم النصر في قبل النهائي ويأمل في مواصلة مفاجآته أمام الهلال.

وقال سييرا في مؤتمر صحفي: يجب أن نعيش هذا النهائي أكثر من أي وقت مضى. يجب أن نستمر في القتال ونستمتع خلال المباراة وهذه حالة استثنائية للنادي بغض النظر عن أي شيء آخر.

"وجودنا في النهائي شعور رائع وأتمنى أن نقدم مباراة كبيرة أمام الهلال"

وشدد سييرا على أهمية أن يتعامل الفريق مع النهائي بشكل طبيعي وعدم تحميل اللاعبين المزيد من الضغوط مؤكدا "الفريق الذي سيقدم مباراة كبيرة ويتسبب بأخطاء أقل هو من سيكسب".

وسيسعى الوحدة لاستغلال تذبذب مستوى الهلال لمواصلة مفاجآته وحصد الكأس للمرة الثالثة في تاريخ النادي.

لكن في كافة الأحوال سيجد الوحدة صعوبة كبيرة في مواصلة مفاجآته بالبطولة عندما يواجه الهلال الساعي لإنقاذ موسمه واقتناص ما قد يكون لقبه الوحيد هذا الموسم.

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