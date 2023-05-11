اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المنتخب السعودي
لقطة للاعبي المنتخب السعودي من كأس العالم 2022

مجموعة متوازنة للمنتخب السعودي بكأس آسيا

الدوحة - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أسفرت قرعة نهائيات كأس آسيا 2024 التي تستضيفها قطر، عن مواجهات متوازنة للمنتخبات العربية.

وشهدت قرعة البطولة القارية التي جرت يوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، وقوع منتخب قطر في المجموعة الأولى إلى جوار لبنان وطاجيكستان والصين.

مادة اعلانية

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة السادسة بجانب عمان و قيرغزستان وتايلاند، فيما أوقعت القرعة المنتخب الإماراتي في المجموعة الثالثة بجانب فلسطين وإيران وهونغ كونغ.

ويشارك منتخب العراق في البطولة القارية ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات اليابان وإندونيسيا وفيتنام ويلعب منتخب سوريا ضمن المجموعة الثانية بجوار منتخبات أستراليا وأوزبكستان والهند، وضمت المجموعة الخامسة منتخبات الأردن والبحرين وماليزيا وكوريا الجنوبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقابلة خاصة مع رئيس حزب العدالة والتنمية في ولاية إسطنبول "عثمان نوري كباك تبا" مقابلة خاصة مع رئيس حزب العدالة والتنمية في ولاية إسطنبول "عثمان نوري كباك تبا"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط