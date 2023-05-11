مجموعة متوازنة للمنتخب السعودي بكأس آسيا

أسفرت قرعة نهائيات كأس آسيا 2024 التي تستضيفها قطر، عن مواجهات متوازنة للمنتخبات العربية.

وشهدت قرعة البطولة القارية التي جرت يوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، وقوع منتخب قطر في المجموعة الأولى إلى جوار لبنان وطاجيكستان والصين.

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ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة السادسة بجانب عمان و قيرغزستان وتايلاند، فيما أوقعت القرعة المنتخب الإماراتي في المجموعة الثالثة بجانب فلسطين وإيران وهونغ كونغ.

ويشارك منتخب العراق في البطولة القارية ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات اليابان وإندونيسيا وفيتنام ويلعب منتخب سوريا ضمن المجموعة الثانية بجوار منتخبات أستراليا وأوزبكستان والهند، وضمت المجموعة الخامسة منتخبات الأردن والبحرين وماليزيا وكوريا الجنوبية.