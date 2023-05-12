غالتييه يكشف موقف ميسي من العودة لمباريات سان جيرمان

أكد كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان أن ليونيل ميسي سيبدأ أساسيا في مواجهة ضيفه أجاكسيو بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت، بعد عودته للتدريبات عقب إيقاف من النادي.



وأبلغ غالتييه مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة: تحدثت معه يوم الثلاثاء لمعرفة عقليته ووجدته مصمما للغاية على اللعب، سيبدأ أساسيا غدا.

واعتذر ميسي لسان جيرمان ولزملائه يوم الجمعة الماضي وغاب عن التشكيلة خلال الفوز 3-1 على تروا بعد يومين.



ويتفوق سان جيرمان في الصدارة بفارق ست نقاط عن لانس وثماني نقاط عن أولمبيك مرسيليا أقرب مطارديه مع تبقي أربع مباريات بالموسم.



وقال غالتييه إن تركيز ميسي منصب على الفوز بالدوري الفرنسي، وأضاف: إنه حريص بشدة على التتويج باللقب.



"في وجوده يجب أن نتأقلم مقارنة بما فعلنا أمام تروا، ليو يبقى ليو، لن أتحدث عن إحصاءات لكن عندما يكون معنا يجب أن نلعب بتوازن مختلف".



ولم يرتق موسم سان جيرمان للتوقعات بعد أن خرج مبكرا من دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا.



ويمكن أن يقلص لانس الفارق إلى ثلاث نقاط في القمة إذا فاز على ضيفه ستاد رانس في وقت لاحق يوم الجمعة.



وخسر سان جيرمان ثلاث من آخر أربع مباريات على ملعبه.

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