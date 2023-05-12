غوارديولا: أتمنى أن يفقد أرسنال نقاطا أخرى

يواجه مانشستر سيتي، الذي يطارد حلم حصد الثلاثية، جدولاً مزدحماً على مدار الأسابيع القليلة الأخيرة من الموسم لكن المدرب بيب غوارديولا لا يشعر بالقلق من أن فريقه يصارع على عدة جبهات قائلا إن اللاعبين يتفهمون وزن كل مباراة وأن مكافأة ذلك ستكون رائعة.

وقال غوارديولا يوم الجمعة عن الدفعة التي سيتلقاها فريقه قبل نهاية الموسم: إن المسألة مجرد ست مباريات أو ربما سبعة إذا نافسنا على كل شيء.

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ويتقدم سيتي بنقطة واحدة على أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ولديه مباراة مؤجلة ويطمح لزيادة الفارق حين يحل ضيفا على إيفرتون على ملعب غوديسون بارك يوم الأحد.



ويلعب أرسنال في نفس اليوم أمام الضيف برايتون.



وقال غوارديولا: أعتقد أن (أرسنال) سيفوز بمبارياته الثلاث (المتبقية). صراحة أود أن يفقد النقاط لكني أعتقد أنه سيحصل على تسع نقاط.



وخرج سيتي من مواجهة صعبة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل 1-1 مع ريال مدريد يوم الثلاثاء ويستضيف حامل اللقب في لقاء العودة على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء.



كما يلعب فريق غوارديولا أيضا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد غريمه المحلي مانشستر يونايتد يوم 3 يونيو المقبل.



وقال المدرب الإسباني: ننافس على جميع البطولات. عليك أن تغير (البطولة) وتتأقلم. يتبقى لنا أربع مباريات في الدوري الإنجليزي ومن المهم للغاية أن نكون حاضرين وأن يكون مصيرنا بين أيدينا.

وبسؤاله عن كيفية تعافي لاعبيه من مواجهة الثلاثاء أمام ريال بدنيا وذهنيا قال غوارديولا إن الفوز يساعد في ذلك.



وفاز سيتي في أخر عشر مباريات في الدوري الإنجليزي.

وقال: إذا فزت في المباراة السابقة فستتعافى ذهنيا بشكل أسرع. أؤمن دائما أن الإنسان لديه مصادر هائلة للتقدم للأمام ومواصلة العمل.



"إذا آمنت بأنك ‭‭'‬‬مجهد ولا تستطيع تقديم المزيد‭‭'‬‬ فإنك لن تستطيع".



"من الطبيعي أن تشعر بالإجهاد لكن في نفس الوقت إذا كان لديك الرغبة وكانت عقليتك سليمة فإن الإنسان يستطيع أن يحصل على طاقة هائلة".



ويلعب ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني يوم السبت ما يعطي الفريق يوما إضافيا من الراحة قبل مواجهة العودة ضد سيتي، لكن غوارديولا رفض الرد حين سُئل عن جدول المباريات غير العادل في الدوري الإنجليزي.



وقال: هذا لا يهم. لن نجادل مجددا بشأن الجدول. هذا ما هو عليه. هذا ليس إحباطا لكن هذا ما هو عليه.