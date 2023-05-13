الإسماعيلي يفوز أخيرا على الزمالك

أنعش الإسماعيلي آماله في البقاء في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد انتصاره 2-1 على ضيفه الزمالك حامل اللقب يوم السبت.



وسجل الإسماعيلي هدفا في كل شوط عن طريق ياو أنور ومحمد أشرف (روقا) بالخطأ في مرماه ليحقق انتصاره الأول بعد 12 خسارة متتالية أمام الزمالك بالتخصص في كل المسابقات.



وقبل هذه المباراة، كان الانتصار الأخير للإسماعيلي على الزمالك بنتيجة 3-1 في الدوري الممتاز في أبريل 2018.



ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 29 نقطة من 26 مباراة في المركز 14 ليبتعد عن منطقة الهبوط.



ومنح أنور مهاجم الإسماعيلي التقدم لأصحاب الأرض، بعدما تابع تسديدة أحمد مدبولي المرتدة من الحارس محمد صبحي بعد 19 دقيقة.



وأدرك إبراهيما نداي التعادل للفريق الزائر بعدما تلقى تمريرة سامسون أكينيولا وسدد من مدى قريب في مرمى الحارس محمد فوزي قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول.



وغادر فوزي الملعب بعد الهدف وحل محله أحمد عادل عبد المنعم.



واستعاد الإسماعيلي، الذي حقق فوزه الثالث في أربع مباريات بالدوري، المقدمة بعدما حاول روقا لاعب الزمالك إبعاد الكرة قبل فراس شواط لكنه سدد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 57.



وتوقف رصيد الزمالك، الذي تلقى خسارته الأولى في خمس مباريات بالدوري، عند 43 نقطة من 26 مباراة في المركز الرابع، وبفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.



ويتصدر الأهلي الدوري وله 53 نقطة من 21 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني الذي خاض 26 مباراة.

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