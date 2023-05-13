بايرن ميونخ يقطع خطوة نحو لقب الدوري ويسحق شالكه

سحق بايرن ميونخ ضيفه المتعثر شالكه 6-صفر بفضل ثنائية سيرج غنابري ليبتعد بأربع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ويقترب من حصد اللقب للمرة 11 على التوالي يوم السبت.



وافتتح توماس مولر، الذي يحيط الغموض بمستقبله مع الفريق منذ مجيء المدرب توماس توخيل في مارس، التسجيل في الدقيقة 21 وبعد ذلك بثماني دقائق عزز يوزوا كيميش من تفوق بايرن من ركلة جزاء.



ولم يقدم شالكه ما يذكر، واستهل بايرن الشوط الثاني من حيث انتهى قبل الاستراحة.



وهز غنابري الشباك في الدقيقة 50 بعد مجهود رائع من جواو كانسيلو.



وجعل غنابري النتيجة 4-صفر عندما استغل تمريرة خطأ من دفاع شالكه وانطلق نحو المرمى ليسدد في الشباك من وضع انفراد في الدقيقة 65.



وأضاف البديل ماتيس تيل الهدف الثاني بعد تمريرة من جمال موسيالا.



ومرر تيل كرة إلى نصير مزراوي ليحرز المدافع المغربي هدفه الأول مع بايرن في الدوري.



وقبل جولتين من النهاية، يملك بايرن 68 نقطة متقدما بأربع نقاط على بروسيا دورتموند الذي يستضيف غريمه بروسيا مونشنغلادباخ في وقت لاحق من يوم السبت.

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