ركلات الترجيح تمنح الهلال كأس الملك على حساب الوحدة

فاز الهلال مساء الجمعة على الوحدة بركلات الترجيح 7-6، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 -1، ليتوج بلقب كأس الملك، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وبحضور كبير تقدمه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، تقدم الوحدة عن طريق عبد الكريم يودا في الدقيقة 35، قبل أن يدرك علي البليهي التعادل للهلال في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي الأول، إهدار مصعب الجوير ضربة جزاء للهلال.

وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 -1، تم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للهلال.