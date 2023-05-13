شباب الأهلي يختتم الدوري الإماراتي بالفوز وسط أجواء احتفالية

احتفل شباب الأهلي بتتويجه بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم وسط جماهيره في دبي بفوزه 1-صفر على عجمان يوم السبت.



وتوج شباب الأهلي بلقب الدوري للمرة الثامنة بعد انتصاره على بني ياس في الجولة الماضية، وحضرت الجماهير بكثافة للاحتفال بالبطل الجديد للدوري الإماراتي.



واكتست مدرجات استاد راشد باللون الأحمر، ولم تتوقف الجماهير عن غناء الأهازيج أغلب فترات اللقاء.



ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 57 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن العين صاحب المركز الثاني.



وكان عزيزجون جانييف صاحب أول خطورة لشباب الأهلي بعدما سدد ركلة حرة تصدى لها الحارس علي الحوسني في الدقيقة 25.



وكاد فراس بالعربي أن يمنح المقدمة لعجمان قبل الاستراحة بعدما سدد ركلة حرة من حافة منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن.



ومع الحصول على دفعة من الجماهير السعيدة بالتتويج، بدأ شباب الأهلي الشوط الثاني بقوة ومن هجمة مرتدة انطلق غيليرمي بالا وراوغ ثلاثة لاعبين ومرر إلى إيجور جيسوس الذي سدد من مدى قريب داخل الشباك، ليتقدم بطل الدوري بعد أربع دقائق من الاستراحة.



واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي بداعي أن محمد إسماعيل مدافع عجمان ارتكب خطأ ضد حارب عبد الله لكن حكم الفيديو المساعد ألغى القرار بعدما أوضحت الإعادة وجود لمسة يد على عبد الله بالدقيقة 68.



واحتفلت الجماهير بهدف آخر لجيسوس قبل أربع دقائق من النهاية لكن حكم الفيديو المساعد تدخل مجددا وألغى الهدف لوجود لمسة يد على مهاجم شباب الأهلي قبل تسديد الكرة.



وتوقف رصيد عجمان عند 44 نقطة واختتم الموسم في المركز السادس.

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