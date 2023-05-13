كبار أندية أوروبا تخوض مباريات ودية في جولة أميركية

ستلعب ستة من أندية النخبة في أوروبا مباريات ودية في الولايات المتحدة الأميركية في يوليو المقبل، وفق ما أعلن منظمو جولة "سوكر تشامبيونز تور" يوم الجمعة.

وسيشارك العملاقان الإسبانيان ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيان ويوفنتوس وميلان الإيطاليان في الجولة المؤلفة من ثماني مباريات.

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ستنطلق الجولة بمباراة بين برشلونة ويوفنتوس في ملعب ليفي في سان فرانسيسكو، وتتضمن "كلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة في الملعب المعتمد من فريق دالاس كاوبويز في دوري كرة القدم الأميركية في 29 يوليو.

وستكون المباراة الوحيدة لمانشستر يونايتد في الجولة ضد ريال مدريد في 26 من الشهر ذاته في هيوستن، أما أرسنال فيخوض مباراته الوحيدة ضد برشلونة في ملعب "سوفاي" في لوس أنجلوس.

قال آلان واكسمان، المدير التنفيذي وأحد مؤسسي شركة "سيكس ستريت" التي تدعم الجولة "نحن فخورون بشراكتنا مع الأندية الأكثر شهرة في العالم، والتي لديها أقوى المشجعين في العالم وأكثرهم شغفًا، لتوفير هذه الفرصة النادرة للجماهير الأميركية لعيش التجربة على أعلى مستوى".

يلعب يونايتد وأرسنال مباريات أخرى في الولايات المتحدة خارج الجولة، ومن المقرر أن يتواجهان في ملعب "ميت لايف" في نيوجيرسي في 22 يوليو.

يلعب أرسنال أيضًا ضد فريق كل النجوم للدوري الأميركي في واشنطن في 19 من الشهر ذاته.