الطريق ممهد أمام الأهلي لبلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا

سيكون الطريق ممهدا أمام الأهلي المصري للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة السادسة في آخر سبع سنوات حين يستقبل الترجي في القاهرة يوم الجمعة بعد فوزه 3-صفر ذهابا في تونس.

وتسببت هذه النتيجة في إقالة مدرب الترجي نبيل معلول، وسيخلفه أنيس البوسعيدي في الفريق المتعثر والمبتلى بالإصابات مؤقتا بدءا من مباراة الجمعة.

مادة اعلانية

ويمر الأهلي بفترة رائعة منذ الهزيمة الساحقة 5-2 من ماميلودي صن داونز في جنوب أفريقيا بدور المجموعات في مارس الماضي، حيث فاز تسع مرات في عشر مباريات وتعادل مرة واحدة، وتوج بكأس مصر وبكأس السوبر المحلية، وسجل 23 هدفا في هذه الفترة واهتزت شباكه مرة واحدة.



ورغم هذا التفوق بجانب مشاكل منافسه حذر مارسيل كولر مدرب الأهلي من التقليل من الترجي وطالب اللاعبين بالالتزام بالتعليمات لتحقيق نتيجة إيجابية.



وقال المهاجم محمود عبد المنعم (كهربا): لعبنا شوطا ممتازا في تونس، ويتبقى شوط ثان في القاهرة وسنعمل على الفور من أجل الفوز والتأهل للنهائي، ولن نتأخر في تقديم كل ما لدينا في لقاء العودة، وبالتأكيد هدفنا الفوز باللقب الأفريقي.



"واجهنا منافسا قويا ولكن كان لدينا إصرار كبير على الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، ونعمل بكل قوة نحو التأهل للمباراة النهائية".



ومن المتوقع أن يجري المدرب السويسري بعض التغييرات على التشكيلة، خاصة في غياب الحارس الأساسي والقائد محمد الشناوي بسبب إصابة بربلة الساق، وربما يغيب لاعب الوسط مروان عطية بسبب المرض.



وقد يفضل كولر إراحة بعض اللاعبين مثل المدافع محمد هاني ولاعب الوسط حمدي فتحي والمهاجم طاهر محمد طاهر خوفا من الحصول على إنذارات والغياب عن النهائي أمام ماميلودي صن داونز أو الوداد المغربي.



وفي المقابل تشير تقارير صحفية إلى غياب السداسي غيلان الشعلالي ومحمد أبو زريق شرارة ورياض بن عياد وحمدو الهوني والحارس معز بن شريفية وهاني عمامو عن تشكيلة الترجي للإصابة، بجانب رائد بوشنيبة وغيث الوهابي ومالك المهري وزين الدين ساسي للمشاركة مع تونس في كأس العالم تحت 20 عاما في الأرجنتين.