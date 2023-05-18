المغربي أبو خلال يرد على شائعات الاشتباك مع مسؤولة فرنسية

نفى زكريا أبو خلال مهاجم المغرب تقارير إذاعة مونت كارلو عن دخوله في مشادة مع مسؤولة محلية في فرنسا وغيابه عن مران فريق تولوز لهذا السبب.

وزعمت الإذاعة الفرنسية أن تولوز عاقب أبو خلال (23 عاما) بخوض تدريبات منفردة لحين التحقيق معه بعد الدخول في مشادة مع لورنس أريباج نائبة رئيس بلدية تولوز والمسؤولة عن الجانب الرياضي خلال حفل التتويج بكأس فرنسا عقب الانتصار على نانت 5-1 في النهائي الشهر الماضي.

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وذكر أبو خلال في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: بعد تقرير إذاعة مونت كارلو يوم الاثنين نلت فرصة الاجتماع بلورنس أريباج ومناقشتها، وخلال اللقاء اتفقنا على أن تقارير مونت كارلو لا تسرد ما حدث في الحقيقة (يوم النهائي).

وأضاف: نود أن نضع نهاية لهذا الجدل الذي أثر بشدة علينا وعلى عائلتينا، شكرا لاحترام قرارنا.

وذكرت إذاعة مونت كارلو في وقت سابق أن أريباج طالبت اللاعبين التزام الصمت خلال المراسم لكنهم لم يشعروا بالرضا.