الهلال يستهدف نقاط ضمك لمطاردة أندية القمة

يستقبل ضمك نظيره الهلال مساء الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن مباراة مؤجلة من منافسات الجولة 26 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 50 نقطة من 26 مباراة، جمعها من 14 فوز و8 تعادلات، فيما يتواجد ضمك في المركز العاشر بعدما حصد 32 نقطة حتى الآن.

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ويسعى الهلال للاستمرار في مطاردة ثلاثي القمة والعودة إلى طريق الانتصارات بعد تعادله في لقائه الأخير مع متصدر الترتيب اتحاد جدة بهدفين لمثلهما.

أما ضمك فيستهدف هو الآخر مصالحة جماهيره بعد سقوطه المدوي في الجولة الماضية أمام الرائد بخمسة أهداف دون رد.

وانتهى لقاء الدور الأول بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، تقدم الهلال بفضل هدفي محترفيه إيغالو وفييتو، قبل أن يقلص عبدالإله الشمري الفارق لضمك، ويظفر عبد العزيز الشهراني بنقطة التعادل بهدف في الوقت القاتل من اللقاء.

وخلال 7 مواجهات سابقة بين الفريقين في دوري المحترفين، انتصر الهلال 4 مرات، وفصل التعادل بينهما مرتين وفاز ضمك في مباراة وحيدة، سجل لاعبو الفريق العاصمي 14 هدفًا واستقبلت شباكهم 6 أهداف.