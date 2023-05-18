الوحدة ينهي آمال الشباب بالفوز ببطولة الدوري

أنهى الوحدة آمال مضيفه الشباب بالفوز ببطولة دوري روشن السعودي يوم الخميس بعدما هزمه بهدف دون رد يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي لكرة القدم، والتي شهدت فوز أبها على الاتفاق 2-1.

وسجل كريم يودا لاعب الوحدة هدف المباراة الوحيد للوحدة في الدقيقة 13، ورفع الوحدة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الشباب عند 53 نقطة في المركز الثالث، ما يعني خروجه رسمياً من سباق الفوز بالبطولة، إذ أقصى ما يمكن أن يصل إليه من النقاط هو 62 بينما يملك اتحاد جدة المتصدر الحالي 63.

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وفي مباراة أخرى ،فاز أبها على ضيفه الاتفاق 2 -1، وتقدم سعد بقير لأبها في الدقيقة 64، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل يوسف نياكاتي هدف الاتفاق الوحيد.

ورفع أبها رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف خلف الاتفاق صاحب المركز الثامن.