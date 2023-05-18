الوحدة ينهي آمال الشباب بالفوز ببطولة الدوري

أنهى الوحدة آمال مضيفه الشباب بالفوز ببطولة دوري روشن السعودي يوم الخميس بعدما هزمه بهدف دون رد يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي لكرة القدم، والتي شهدت فوز أبها على الاتفاق 2-1.
وسجل كريم يودا لاعب الوحدة هدف المباراة الوحيد للوحدة في الدقيقة 13، ورفع الوحدة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الشباب عند 53 نقطة في المركز الثالث، ما يعني خروجه رسمياً من سباق الفوز بالبطولة، إذ أقصى ما يمكن أن يصل إليه من النقاط هو 62 بينما يملك اتحاد جدة المتصدر الحالي 63.
وفي مباراة أخرى ،فاز أبها على ضيفه الاتفاق 2 -1، وتقدم سعد بقير لأبها في الدقيقة 64، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 72.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل يوسف نياكاتي هدف الاتفاق الوحيد.
ورفع أبها رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف خلف الاتفاق صاحب المركز الثامن.
-
ركلات الترجيح تمنح الهلال كأس الملك على حساب الوحدةفاز الهلال مساء الجمعة على الوحدة بركلات الترجيح 7-6، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 -1، ليتوج بلقب كأس الملك، في المباراة التي أقيمت ... رياضة
-
الهلال والوحدة.. وآخر ربع ساعة عبر أثير "طامي"أطلق عبدالله العويد في 1962 أول إذاعة خاصة في المنطقة الوسطى وهو ذات العام الذي شهد إقامة نهائي كأس الملك بين الهلال والوحدة، والذي نقل عبر تلك ... رياضة سعودية
-
الغياب عن نهائي الكأس.. الوحدة الأطول والفيصلي احتاج 3 أعواميعتبر الوحدة الفريق صاحب أطول غياب عن الظهور مجدداً في نهائي كأس الملك إذ مضى 53 عاماً منذ لعب المباراة النهائية، بينما غاب التعاون 29 عاماً عن الظهور ... رياضة سعودية