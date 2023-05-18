انضمام سان دييغو المملوك لملياردير مصري إلى الدوري الأميركي

وافقت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم على أن يصبح سان دييغو الفريق رقم 30 الذي يشارك في البطولة على أن يخوض منافساتها في 2025 تحت ملكية المستثمر الأميركي من أصل مصري محمد لطفي منصور.

وأصبح سان دييغو أحدث المنضمين إلى دوري الأضواء الأميركي بينها سانت لويس سيتي الذي خاض منافسات البطولة للمرة الأولى هذا العام.

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وقال مفوض المسابقة دون غاربر في بيان: لسنوات طويلة، كنا نعتقد أن سان دييغو ستكون سوقا رائعة للمسابقة بفضل طاقتها الفتية وتنوعها الكبير وحقيقة أن كرة القدم جزء أساسي من الحياة اليومية للكثير من الأشخاص.

وينضم لمجموعة ملكية منصور سيكوان باند ممثلة شعب كومياي، أول قبيلة من السكان الأصليين تمتلك حصة في دوري كرة القدم للمحترفين في الولايات المتحدة بحسب رابطة الدوري.

واعتبر منصور، مؤسس ورئيس شركة مان كابيتال للاستثمارات التي تتخذ من لندن مقرا لها، الشراكة فرصة "لصناعة إرث قوي ودائم للمدينة والمنطقة".