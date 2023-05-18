فوز معنوي للزمالك على أسوان بالدوري المصري

استعاد الزمالك حامل اللقب عافيته ونجح في العودة للانتصارات التي توقفت بالخسارة في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي بفوزه على ضيفه أسوان بهدف دون رد يوم الخميس.



ورفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة من 27 مباراة ولا يزال في المركز الرابع بينما تجمد رصيد أسوان عند 31 نقطة من 28 مباراة في المركز 12.



ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 53 نقطة من 21 مباراة بفارق نقطتين عن فيوتشر الثاني الذي لعب 27 مباراة.



سجل هدف المباراة الوحيد إبراهيما نداي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما استغل كرة أرسلها مصطفى شلبي من الجهة اليسرى وسددها أحمد سيد زيزو لترتد من مدافع أسوان ليسدد نداي الكرة بكل قوة في الزاوية اليمنى لمرمى عمرو حسام حارس أسوان.



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