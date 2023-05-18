نادال ينسحب من رولان غاروس.. ويحدد موعد اعتزاله

أعلن رافائيل نادال الحاصل على 14 لقبا في فرنسا المفتوحة للتنس يوم الخميس، غيابه عن نسخة هذا العام من البطولة الكبرى المقامة على ملاعب رملية لعدم استعادة لياقته كاملة بعد إصابة في الفخذ تعرض لها في أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

وقال نادال للصحافيين: برنامج التعافي من الإصابة التي تعرضت لها في أستراليا المفتوحة لم يسر كما كنت أتمنى وأصبحت المشاركة في رولان غاروس مستحيلة.

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وتابع: في هذه اللحظة، لن أتمكن من المشاركة في رولان غاروس. مع كل ما تمثله هذه البطولة في مسيرتي يمكنكم تخيل مدى صعوبة الأمر بالنسبة لي.

وأضاف: ليس لدي أي نية لمواصلة اللعب في الأشهر القليلة المقبلة.

وتوقع نادال أن يكون 2024 آخر عام في مسيرته في التنس.