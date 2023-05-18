نادال ينسحب من رولان غاروس.. ويحدد موعد اعتزاله

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن رافائيل نادال الحاصل على 14 لقبا في فرنسا المفتوحة للتنس يوم الخميس، غيابه عن نسخة هذا العام من البطولة الكبرى المقامة على ملاعب رملية لعدم استعادة لياقته كاملة بعد إصابة في الفخذ تعرض لها في أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
وقال نادال للصحافيين: برنامج التعافي من الإصابة التي تعرضت لها في أستراليا المفتوحة لم يسر كما كنت أتمنى وأصبحت المشاركة في رولان غاروس مستحيلة.
مادة اعلانية
وتابع: في هذه اللحظة، لن أتمكن من المشاركة في رولان غاروس. مع كل ما تمثله هذه البطولة في مسيرتي يمكنكم تخيل مدى صعوبة الأمر بالنسبة لي.
وأضاف: ليس لدي أي نية لمواصلة اللعب في الأشهر القليلة المقبلة.
وتوقع نادال أن يكون 2024 آخر عام في مسيرته في التنس.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
نادال يعتذر عن المشاركة في "روما".. وشكوك حول رولان غاروسسيغيب رافائيل نادال عن بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، الأسبوع المقبل، لأنه لم يستعد بعد لياقته بالكامل إثر إصابة في الفخذ تعرض لها في بطولة أستراليا ... رياضات متنوعة
-
نادال يعلن غيابه عن بطولة مونت كارلوقال رافائيل نادال، يوم الثلاثاء، إنه سيغيب عن بطولة مونت كارلو للأساتذة للتنس الأسبوع المقبل بسبب عدم تعافيه بشكل تام من الإصابة التي أبعدته عن ... رياضات متنوعة
-
نادال ينفي جاهزيته لدورة مونت كارلوشكك الإسباني رافائيل نادال في إمكانية عودته في بطولة مونت كارلو للأساتذة للتنس الشهر المقبل بعدما كشف أنه مازال غير متأكد من موعد جاهزيته للعودة ... رياضات متنوعة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية