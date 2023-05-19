زيادة جائزة بطل دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الجمعة، زيادة الجوائز المالية التي يحصل عليها بطلا دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية بشكل كبير.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان، إن الفائز بدوري الأبطال سيحصل على أربعة ملايين دولار بدلا من 2.5 مليون دولار في السابق.

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وزادت الجائزة المالية لبطل كأس الكونفدرالية من مليون و250 ألف دولار إلى مليوني دولار.

ووضع الأهلي المصري قدما في نهائي دوري الأبطال بفوزه في ذهاب قبل النهائي 3-صفر على الترجي التونسي قبل لقاء الإياب الذي يقام في وقت لاحق يوم الجمعة.

وتجمع مواجهة قبل النهائي الأخرى بين الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي. وتعادل الفريقان سلبيا في مباراة الذهاب.

ويلعب يانغ أفريكانز أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية.

كما أعلن الاتحاد الأفريقي تغريم الأهلي المصري 120 ألف دولار بعدما ألقت جماهيره أغراضا باتجاه الملعب وبسبب غياب النظام والأمن خلال مواجهة الهلال السوداني في مطلع إبريل الماضي.

وقرر الاتحاد تغريم الهلال 50 ألف دولار لإلقاء أغراض باتجاه الملعب وسوء تصرف مسؤولي النادي واللاعبين خلال مواجهة الأهلي المصري في القاهرة مطلع الشهر الماضي.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي 3-صفر في ختام دور المجموعات.