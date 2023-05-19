كيف تتأهل المنتخبات الإفريقية لكأس العالم 2026؟ الاتحاد الإفريقي يجيب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الجمعة عن موعد قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى نظام ومواعيد تصفيات مونديال 2026.

وحددت اللجنة التنفيذية، الخميس، إثر اجتماعها في العاصمة الجزائرية الجزائر يوم 12 أكتوبر المقبل موعدًا لقرعة دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا المقررة في ساحل العاج مطلع 2024 بين 13 يناير و11 فبراير.

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كما حددت نظام ومواعيد تصفيات مونديال 2026 بعد أن تم تعديلها بما يتماشى مع رفع عدد المنتخبات في النهائيات من 32 الى 48، وستشمل جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 على أن تقسم إلى 9 مجموعات من ستة منتخبات.

ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرةً إلى النهائيات المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على أن تخوض أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني ملحقًا قاريًا يصعد على إثره الفائز لخوض ملحق عالمي.

كما أعلنت اللجنة أن القرعة الرسمية لتصفيات كأس العالم 2026 ستقام في 12 يوليو المقبل في كوتونو في بنين، عشية اجتماع الجمعية العمومية الخامسة والأربعين للاتحاد.

وأضافت أن ساحل العاج ستحتضن منافسات دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2023.

وفي ما يلي مواعيد مباريات تصفيات مونديال 2026:

13-21 نوفمبر 2023: الجولتان الأولى والثانية

3-11 يونيو 2024: الجولتان الثالثة والرابعة

17-25 مارس 2025: الجولتان الخامسة والسادسة

1-9 سبتمبر 2025: الجولتان السابعة والثامنة

6-14 أكتوبر 2025: الجولتان التاسعة والعاشرة

10-18 نوفمبر 2025: الملحق الإفريقي

آذار 2026: الملحق العالمي