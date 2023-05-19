مدرب أرسنال: لا يزال بإمكاننا أن نكون أبطالاً للدوري

أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، يوم الجمعة، أن فريقه ربما يكون قد منح مانشستر سيتي أفضلية كبيرة قبل خوض مباراة حاسمة في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، لكنه سيحتفظ بقوته في المباراتين الأخيرتين رغم فرصه الضئيلة.

ويملك سيتي 85 نقطة وله مباراة مؤجلة ويتقدم بفارق أربع نقاط عن أرسنال الذي يجب عليه الفوز على ملعب نوتنغهام فورست يوم السبت ليظل واقعيا في سباق اللقب على الأقل حتى يلتقي فريق المدرب بيب غوارديولا مع تشيلسي بعد ذلك بيوم واحد.

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وقال أرتيتا للصحافيين: تتبقى مباراتان ولا يزال بإمكاننا أن نكون أبطالا ضد ما يمكن القول إنه أفضل فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. ما زلنا هناك ولن نستسلم بالتأكيد.

"هذا يوضح مستوى هذا الدوري. هذا الفريق (مانشستر سيتي) لديه القدرة على حصد من 105 إلى 110 نقاط. لم يفعلوا ذلك هذا الموسم بسبب مستوى الدوري ومنافستنا لهم لمدة عشرة أشهر".

وقال أرتيتا إن خسارة أرسنال 3-صفر على أرضه أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم الأحد الماضي كانت بمثابة دواء يصعب تناوله، لكنه كان يتطلع إلى اكتساب وجهة نظر حول ما حققه فريقه الشاب هذا الموسم.

وأضاف: ناقشنا في الأيام التالية موقفنا وما فعلناه والمباراتان المتبقيتان - ما هي الاحتمالات وما في أيدينا وما يمكننا تقديمه.

"نريد أن نستمر في المستوى الذي كنا عليه منذ عشرة شهور... لا يمكننا أن نغفل عما حدث في اللحظات التي لم نكن فيها في أفضل حالاتنا أو بالمستوى المطلوب لنكون أبطالا للدوري ونحن يجب أن نعترف بذلك".

"لكن من الواضح أن الفريق واللاعبين والنادي يستحقون تقديرا كبيرا لمدى تقدمنا هذا الموسم. تتبقى مباراتان مهمتان للغاية يجب أن نلعبهما".

وقال أرتيتا إن المصابين غابرييل مارتينيلي وأولكسندر زينتشنكو سيغيبان عن الفريق حتى نهاية الموسم.

وخرج مارتينيلي من المباراة أمام برايتون بسبب إصابة في الكاحل بعد تدخل قوي من لاعب وسط برايتون موزيس كايسيدو.