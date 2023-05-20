الأهلي يكرر تفوقه على الترجي ويتأهل لنهائي أبطال إفريقيا

تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على الترجي التونسي 1- صفر، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وكان الأهلي قد فاز على الترجي 3 - صفر في تونس بمباراة الذهاب، ليخطف التأهل بعد تفوقه 4 - صفر في مجموع المباراتين.

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وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 22.

وسيلتقي الأهلي مع الفائز من المباراة الأخرى التي تجمع بين صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في الدار البيضاء، وتقام مباراة العودة يوم السبت في جنوب إفريقيا.