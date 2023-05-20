الوداد ينتفض ليتعادل مع صن داونز ويتأهل لنهائي دوري الأبطال

عوض الوداد المغربي حامل اللقب تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع مضيفه صن داونز ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم السبت.

وكرر الوداد، حامل اللقب، موعده مع الأهلي المصري في النهائي بعدما تفوق عليه 2-صفر العام الماضي.

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ومع تقدم صن داونز 2-1 كان الفريق الجنوب إفريقي في طريقه للنهائي بعد التعادل بدون أهداف في الذهاب، لكن يحيى عطية الله أرسل تمريرة عرضية حولها موثوبي مفالا بالخطأ في مرماه قبل سبع دقائق من النهاية.

وعوض مدافع الوداد فشله في إبعاد تسديدة بيتر شالوليلي التي جاء منها الهدف الثاني لصن داونز في الدقيقة 79.

ومنح ثيمبا زواني التقدم لصاحب الأرض من تسديدة من مدى قريب بعد خطأ من مدافعي الوداد في إبعاد الكرة بعد خمس دقائق من الاستراحة.

وأدرك أيوب العملود التعادل للوداد بضربة رأس في الدقيقة 72.

وتقام مباراة الذهاب في الرابع من يونيو في القاهرة على تكون مواجهة الإياب في الرباط في الأسبوع التالي.