لاعب يبصق على المصري تريزيغيه أثناء سجوده.. وناديه يرد بقسوة

أدان نادي طرابزون سبور التركي لكرة القدم تصرف سامت أكايدين، لاعب فريق فناربخشة، بعدما قام بالبصق على المصري محمود حسن "تريزيغيه" لاعب الفريق، أثناء سجوده احتفالاً بالهدف الذي سجله في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، الخميس الماضي، في الجولة الرابعة والثلاثين بالدوري التركي.

وذكر طرابزون سبور في بيان عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم السبت: "هذا استياء، وصمة عار!.. ندين بشدة العمل اللاإنساني الذي تعرض له لاعبنا محمود تريزيغيه في المباراة التي لعبناها مع فناربخشة يوم الخميس الماضي".

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وأضاف: "من المخزي والمقيت أن يبصق لاعب كرة القدم ساميت أكايدين على لاعبنا وهو يسجد بعد احتفاله بالهدف".

وأوضح: نتوقع أن يتفاعل جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم ضد سامت أكايدين، أولا، ونادي فناربخشة الرياضي واتحاد كرة القدم التركي للقيام بما هو ضروري، ندعو المجتمع الرياضي بأكمله إلى التكاتف لإعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام، ونبذ مثل هذا العدوان والأعمال اللاإنسانية وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم.

وحافظ فناربخشة على آماله في المنافسة على لقب الدوري التركي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 - 1 على ضيفه طرابزون سبور، يوم الخميس الماضي في المرحلة الـ34 للمسابقة.

وارتفع رصيد فناربخشه إلى 71 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف غالطة سراي (المتصدر)، في حين توقف رصيد طرابزون سبور (حامل اللقب) عند 48 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم فناربخشه بهدف حمل توقيع البلجيكي ميتشي باتشواي في الدقيقة 11، قبل أن يضيف زميلاه البرازيلي لوان بيريس والإكوادوري إينير فالنسيا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 58 و71 على الترتيب.

وتكفل الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه بتسجيل هدف طرابزون الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.