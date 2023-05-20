لايبزيغ يسقط بايرن في عقر داره ويقلص آماله في لقب الدوري

أشعل فريق لايبزيغ الصراع على لقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه المثير على ملعب بايرن ميونخ 3 - 1 يوم السبت في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من البوندسليغا.

وقلب لايبزيغ تأخره بهدف أمام النادي البافاري في الشوط الأول إلى فوز مثير بثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

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وتوقف رصيد بايرن ميونخ في الصدارة عند 68 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوصيف بوروسيا دورتموند، والذي سيكون بوسعه اقتناص الصدارة عبر الفوز على مضيفه اوغسبورغ يوم الأحد.