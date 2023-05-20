ليفربول يتعادل ويتمسك بأمله الضعيف في التأهل لدوري الأبطال

أحرز البديل روبرتو فيرمينو هدفا قرب النهاية ليقود ليفربول للتعادل 1-1 مع ضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، والتمسك بخط رفيع من الأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووجد ليفربول نفسه متأخرا بهدف سجله جاكوب رامسي في الدقيقة 27، لكن فيرمينو أدرك التعادل في الدقيقة 89 في مباراته الأخيرة في أنفيلد بعدما قضى ثمانية مواسم في أنفيلد.

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وقبل الجولة الأخيرة، يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 66 نقطة من 37 مباراة، ويتأخر بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 36 مباراة فقط ولديه مباراة واحدة مؤجلة.