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ماريغا
احتفال موسى ماريغا بهدفه

ماريغا يمنح الهلال نقاط ضمك

الرياض - رويترز
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فاز الهلال 1-صفر على مضيفه ضمك في مباراة مؤجلة من الجولة 26 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم الجمعة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 عندما أطلق موسى ماريغا تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك بعد أن اصطدمت بأحد لاعبي فريق ضمك.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال إلى 53 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف الشباب صاحب المركز الثالث.

وتجمد رصيد ضمك عند 32 نقطة في المركز 11 بفارق الأهداف خلف الرائد صاحب المركز العاشر.

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