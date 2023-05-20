مانشستر يونايتد يهزم بورنموث ويقترب من التأهل لدوري الأبطال

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أحرز كاسيميرو لاعب الوسط، هدفا رائعا ليقود مانشستر يونايتد للفوز 1-صفر على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، والاقتراب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وأصبح رصيد يونايتد 69 نقطة في المركز الرابع وبفارق الأهداف خلف نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب.
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وسيطر يونايتد على اللعب في البداية وسجل الهدف بعد تسع دقائق عندما حاول ماركوس سينيسي مدافع بورنموث إبعاد تمريرة من كريستيان إريكسن، لكن كاسيميرو تابعها وسجل بتسديدة بهلوانية رائعة.
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