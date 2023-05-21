جيرو يسجل ثلاثية في فوز ميلان على سامبدوريا

أحرز أوليفييه جيرو ثلاثة أهداف ليقود ميلان للفوز 5-1 على سامبدوريا، الذي تأكد هبوطه، ويمنح فريق المدرب ستيفانو بيولي انتصارا كبيرا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.



وقلص ميلان صاحب المركز الخامس الفارق مع لاتسيو صاحب المركز الرابع إلى نقطة واحدة قبل أن يلعب فريق المدرب ماوريتسيو ساري أمام أودينيزي يوم الأحد.



ومنح رافائيل لياو التقدم بهدف لميلان في الدقيقة التاسعة، لكن سامبدوريا أدرك التعادل سريعا بواسطة فابيو كوالياريلا.



ورد ميلان سريعا بضربة رأس من جيرو ليستعيد التقدم، قبل أن يجعل المهاجم الفرنسي النتيجة 3-1 من ركلة جزاء في الدقيقة 27، بينما أكمل الثلاثية في الدقيقة 68 بعدما سجل زميله براهيم دياز هدفا.

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