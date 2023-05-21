جيرو يسجل ثلاثية في فوز ميلان على سامبدوريا

وضع القراءة
100% حجم الخط
أحرز أوليفييه جيرو ثلاثة أهداف ليقود ميلان للفوز 5-1 على سامبدوريا، الذي تأكد هبوطه، ويمنح فريق المدرب ستيفانو بيولي انتصارا كبيرا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.
وقلص ميلان صاحب المركز الخامس الفارق مع لاتسيو صاحب المركز الرابع إلى نقطة واحدة قبل أن يلعب فريق المدرب ماوريتسيو ساري أمام أودينيزي يوم الأحد.
ومنح رافائيل لياو التقدم بهدف لميلان في الدقيقة التاسعة، لكن سامبدوريا أدرك التعادل سريعا بواسطة فابيو كوالياريلا.
ورد ميلان سريعا بضربة رأس من جيرو ليستعيد التقدم، قبل أن يجعل المهاجم الفرنسي النتيجة 3-1 من ركلة جزاء في الدقيقة 27، بينما أكمل الثلاثية في الدقيقة 68 بعدما سجل زميله براهيم دياز هدفا.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
لاوتارو: نقلت تجربة كأس العالم إلى إنتر ميلانأكد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي أنه نقل تجربته مع منتخب بلاده عندما فاز بكأس العالم الأخيرة 2022 إلى زملائه في الفريق، ليصعد ... رياضة عالمية
-
إنتر يكرر تفوقه على ميلان ويتأهل إلى نهائي دوري الأبطالتأهل فريق إنتر ميلان إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تلغب على ضيفه ميلان 1 - صفر يوم الثلاثاء في إياب الدور قبل ... رياضة عالمية
-
سبيزيا يباغت ميلان بثنائية وينعش آماله في البقاءأنعش سبيزيا آماله في البقاء بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم في إيطاليا بفوزه الثمين 2 - صفر على ميلان يوم السبت في المرحلة الـ35 من المسابقة، والتي ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية