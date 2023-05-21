سوسييداد يفسد احتفالات البطل برشلونة ويهزمه في كامب نو

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أفسد ريال سوسييداد احتفالات برشلونة بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بين جماهيره بعد أن تغلب على مضيفه 2-1 في كامب نو يوم السبت.
وتوج فريق المدرب تشافي هرنانديز باللقب للمرة 27 قبل أربع جولات من النهاية عقب فوزه 4-2 على جاره إسبانيول الأسبوع الماضي.
افتتح سوسييداد التسجيل مبكرا بعد خمس دقائق عبر ميكل ميرينو في الدقيقة الخامسة وعزز ألكسندر سورلوث تفوق الزوار في الدقيقة 72.
وأحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفا شرفيا لبرشلونة في الرمق الأخير معززا تصدره لقائمة هدافي المسابقة برصيد 22 هدفا.
وعزز سوسييداد موقعه في المركز الرابع برصيد 65 نقطة من 35 مباراة.
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