سيدات برشلونة يخسرن لأول مرة في الدوري خلال عامين

خسر فريق برشلونة للسيدات لأول مرة في مباراة بالدوري الإسباني لكرة القدم منذ عامين بعد تعثره 2-1 أمام مدريد سي.إف.إف في ختام الموسم يوم الأحد.



وسجلت راتشيل كونداناني هدفين في الشوط الأول لمدريد، وقلصت أليكسيا بوتياس، الفائزة بالكرة الذهبية، الفارق لبطل الدوري.



وتوقفت بذلك سلسلة من 64 مباراة متتالية دون هزيمة لبرشلونة ويعود تاريخها إلى يوليو 2021. وكان برشلونة قد حقق 62 فوزا متتاليا قبل أن يتعادل 1-1 مع إشبيلية هذا الشهر.



ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 85 نقطة وبفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد.



وسينصب تركيز برشلونة بذلك على مواجهة فولفسبورغ في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في الثالث من يونيو.

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