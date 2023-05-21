مدافع مانشستر سيتي: سنحاول كتابة التاريخ

كشف كايل ووكر قائد مانشستر سيتي، في مباراة يوم الأحد أمام تشيلسي، أن فريقه سيستمتع بالاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، لكن تفكيره سيتحول سريعا إلى استكمال الثلاثية.



وفاز سيتي 1-صفر على تشيلسي وسط أجواء احتفالية، حيث ضمن حصد اللقب قبل 24 ساعة عندما خسر أرسنال أمام نوتنغهام فورست.



وترك بيب غوارديولا مدرب سيتي لاعبين بارزين مثل إرلينغ هالاند وجاك غريليش وإيلكاي غندوغان ورودري وكيفن دي بروين على مقاعد البدلاء، لكن الفريق واصل التألق وحقق فوزه 12 على التوالي.



وبحصد اللقب الخامس في ستة مواسم، سيتحول تركيز سيتي إلى الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ثم إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وإذا حدث ذلك سيكرر سيتي إنجاز يونايتد الاستثنائي عندما فاز بالدوري وكأس الاتحاد دوري الأبطال في موسم 1998-1999.



وقال ووكر لشبكة سكاي سبورتس بعد دخول الآلاف من المشجعين إلى أرضية الملعب في استاد الاتحاد: لا يزال أمامنا بعض الأسابيع، قبل أن يكون بوسعنا التوقف.



"يمكن الاطمئنان أن مهمتنا لم تنته. لدينا كأس الاتحاد الإنجليزي أمام غريمنا ثم دوري الأبطال. سنحتفل الليلة ثم سنمضي قدما وسنحاول كتابة التاريخ".



"تحقيق الثلاثية سيمثل شيئا رائعا، لكن يتبقى الكثير من اللعب".



وقال روي كين قائد يونايتد الفائز بالثلاثية إنه من الصعب المقارنة بين تشكيلة سيتي الحالية والتشكيلة التي لعب فيها تحت قيادة أليكس فيرغسون.



وقال محلل سكاي سبورتس: أعتقد أنه كان بوسعنا التنافس مع مانشستر سيتي. إنه فريق رائع ويملك قوة دفاعية وحارسا رائعا (إيدرسون). إنه على أعتاب الإنجاز وسنرى ما سيحدث خلال أسابيع.

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