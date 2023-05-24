الأهلي يهزم إنبي ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم

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واصل الأهلي صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم محافظا على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم بعد أن فاز على ضيفه إنبي بهدفين دون رد يوم الثلاثاء.
وضع محمد شريف الأهلي في المقدمة في الدقيقة 29 بعد أن تلقى كرة أبعدها أحد مدافعي إنبي ليستقبلها شريف بتسديدة مع الدوران وتسكن في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى رضا السيد حارس إنبي.
وضاعف أحمد عبد القادر النتيجة للأهلي في الدقيقة 35 بتسديدة قوية حاول حارس إنبي التصدي لها لكنه أكمل الكرة في الزاوية اليسرى العليا.
وخاض الأهلي 22 مباراة فاز في 17 وتعادل في خمس مواجهات ولم يتلق أي خسارة ورفع رصيده إلى 56 نقطة متصدرا بفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي لعب 26 مباراة، بينما توقف رصيد إنبي عند 36 نقطة من 29 مباراة وتراجع للمركز التاسع.
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