ليكرز ينوي التحدث مع ليبرون حول فكرة الاعتزال

سيتحدث لوس أنجليس ليكرز إلى ليبرون جيمس بعد إعلان اللاعب الأكثر تسجيلا في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عن تفكيره في الاعتزال بعد الخسارة في نهائي القسم الغربي.

وقال جيمس (38 عاما) بعد خسارة فريقه 4-صفر أمام دنفر ناغتس في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات إن لديه ما يفكر فيه بشأن مستقبله في كرة السلة.

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وأبلغ روبت بلينكا مدير ليكرز الصحفيين إنه والمدرب دارفين هام يتطلعان للتحدث إلى جيمس، وإن مهمتهما هي مساعدة الرياضيين عند وصولهم إلى نقطة التحول في مسيرتهم.

وقال بلينكا: ليبرون قدم لكرة السلة أكثر مما قدمه أي لاعب آخر. عندما تفعل ذلك تكتسب حق تقرير مدى إمكانية تقديم المزيد أو التوقف، سنتواصل معه ومع الفريق وسندعمه. بالتأكيد نتمنى استمراره لكننا سنمنحه الوقت الذي يحتاجه وندعمه طيلة الطريق.

وكان اعتراف جيمس بمثابة المفاجأة بالنظر إلى أن اللاعب الفائز بلقب البطولة أربع مرات يريد الاستمرار في الملاعب لخوض الموسم الأخير من مسيرته مع نجله الأكبر بروني وهو ما لن يحدث قبل موسم 2024-2025.

ولم يسبق في تاريخ البطولة أن تعافى فريق من تأخره 3-صفر في سلسلة تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، وبذل جيمس كل ما لديه في المباراة الرابعة أمام ناغتس حيث ظل على أرض الملعب طيلة المباراة وأحرز 40 نقطة.

وأبلغ جيمس مؤتمرا صحفيا بعد المبارا: لدي الكثير للتفكير به. شخصيا استمراري في كرة السلة، هناك ما يجب علي التفكير فيه.