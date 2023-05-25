إصابة صديقة لاعب فالنسيا خلال عملية سطو مسلح على منزله

أصيب شخصان بجروح طفيفة مساء الأربعاء على يد ثلاثة رجال مقنّعين خلال عملية سطو على منزل لاعب الوسط الهولندي لنادي فالنسيا الإسباني جاستن كلويفرت.

وقالت الشرطة "اقتحم ثلاثة رجال مقنعين منزلاً في بيتيرا" في الضاحية الشرقية لمدينة فالنسيا، حيث أسفرت عملية السطو عن "إصابة اثنين بجروح طفيفة".

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وحسب الصحف المحلية، فان الجريحين سيدتان، بينهما شريكة اللاعب التي استدعت الشرطة.

وفي وقت السطو، كان جاستن (24 عاماً)، نجل المهاجم الدولي السابق باتريك، مع فريقه الذي يلعب مساء الخميس مع ريال مايوركا في جزر الباليار ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسب الشرطة، فان اللصوص سرقوا مقتنيات عدة يجري راهناً تقدير قيمتها. روت الصحف المحلية ان المقتنيات تضمّنت ساعات وأموالاً بقيمة 150 ألف يورو.

وكان مهاجم ريال مدريد البرازيلي رودريغو تعرّض للسرقة أيضاً في مايو بالقرب من العاصمة مدريد، على غرار زميليه المدافع داني كارفاخال والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

وفي أكتوبر 2019، أعلنت الشرطة الإسبانية تفكيك شبكة من اللصوص بين أهدافها لاعبون من أتلتيكو وريال مدريد.