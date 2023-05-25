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دمية فينيسيوس
لقطة لدمية فينيسيوس

الإفراج بكفالة عن 4 أشخاص بسبب جريمة كراهية مزعومة ضد فينيسوس

مدريد - رويترز
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أطلقت محكمة في مدريد يوم الخميس سراح أربعة أشخاص‭ ‬بكفالات بعدما اعتقلوا في وقت سابق هذا الأسبوع للاشتباه في ارتكابهم جريمة كراهية عبر شنق دمية سوداء لنجم كرة القدم البرازيلي فينيسيوس جونيور على جسر بالعاصمة الإسبانية.

وقررت المحكمة معاقبة الرجال، الذين يخضعون للتحقيق أيضا في الإساءة إلى مهاجم ريال مدريد، منعهم من التواصل أو الاقتراب من اللاعب لحين اكتمال تحقيقات أخرى.

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وفُتح التحقيق بعد العثور على دمية مشنوقة ترتدي قميص فينيسيوس رقم 20 على جسر أمام مركز تدريبات ريال مدريد قبل مباراة قمة أمام أتليتيكو مدريد في يناير الماضي.

وبجانبها وضعت لافتة كبيرة حمراء وبيضاء، في إشارة إلى لوني فريق أتليتيكو، تقول "مدريد تكره ريال".

وذكرت الشرطة الإسبانية أن ثلاثة من المعتقلين من أعضاء "رابطة متعصبة لجماهير أتليتيكو" وتم اعتبارها مصدر "خطورة كبيرة" في وقت سابق.

وأضافت المحكمة أنها حظرت على المشتبه بهم الاقتراب من أماكن تدريبات ريال مدريد.

ولن يسمح لهم بالوجود على مسافة ألف متر من استاد سانتياغو برنابيو مقر ريال مدريد أو أي استاد يخص فرق الدوري الإسباني أثناء مباريات كرة القدم.

وأصبح فينيسيوس تحت دائرة الضوء منذ الأحد الماضي حين واجه إساءات عنصرية في استاد ميستايا خلال مباراة أمام فالنسيا، واشتكى اللاعب من العنصرية في إسبانيا والدوري بينما تلقى دعما عالميا كبيرا.

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