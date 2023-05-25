بسبب "الكحول".. غوارديولا كان خائفاً من برايتون

كشف بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أنه كان يخشى من خسارة فريقه أمام برايتون في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء بالدوري الإنجليزي، خاصة أن فريقه "شرب كل المشروبات الكحولية في مدينة مانشستر" احتفالا بالتتويج بلقب الدوري الممتاز في مطلع الأسبوع.

ولكن تفاجأ غوارديولا بالأداء الذي قدمه فريقه وحصوله على نقطة بعد التعادل 1-1 أمام برايتون.

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وذكرت وكالة الانباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن فيل فودين سجل هدف التقدم لمانشستر سيتي قبل أن يسجل جوليو إنشيزو هدف التعادل لبرايتون، الذي ضمن إنهاء الموسم في المركز السادس والمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وألغى الحكم هدفا لإيرلينج هالاند في وقت متأخر من المباراة بعدما كشفت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" أن هالاند جذب ليفي كولويل مدافع برايتون من قميصه.

وقال غوارديولا: كنت قلقا بعض الشيء بشأن مدى انخفاض مستوانا بالنظر لما فعلناه في الأربعة، خمسة، ستة أشهر الأخيرة.

وأضاف: قبل 40 ساعة شربنا كل المشروبات الكحولية في مانشستر والطريقة التي لعبنا بها كانت مذهلة.

وأكد: استمتعت كثيرا، خاصة لكوننا أبطالا. يجب أن تأتي إلى هنا لتفوز المباراة، نعلم أنها ستكون صعبة. برايتون فريق رائع في كل المراكز، لهذا السبب يتواجدون في الدوري الأوروبي، وهم يستحقون ذلك.

وأكد:وأظهرنا أيضا لماذا نحن أفضل فريق في إنجلترا.

وحرص غوارديولا على النوم مبكرا بعد الحصول على الكأس عقب الفوز 1 - صفر على تشيلسي يوم الأحد الماضي، بينما تعافى لاعبو الفريق بدخول حمامات البخار في اليوم التالي.

وقال: في العاشرة والنصف مساء، كنت في السرير مع زوجتي، كنت مرهقا.

وأضاف: شاهدت برنامج (ماتش أوف ذا داي) ونمت كالطفل، ولكني كنت أعلم أن اللاعبين قاموا بما يتعين عليهم فعله.

وأردف: عندما تفوز بلقب الدوري الممتاز يجب أن تحتفل. فعلوا هذا مع عائلاتهم، استمتعوا كثيرا وفي صباح اليوم التالي كان وقت الحصول على حمام البخار.

وأكمل: في اليوم التالي، تحدثنا قليلا في المساء وقلت لهم يجب أن تكونوا جاهزين لمباراة برايتون، وفعلوا هذا.