تخفيض إيقاف الإنجليزي توني بسبب تشخيص حالته بإدمان القمار

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة أن إيقاف إيفان توني عن ممارسة اللعبة تقلص إلى ثمانية شهور بسبب سجله الجيد و"ندمه الحقيقي" وتشخيص حالته بإدمان القمار.



وأوقف توني وتم تغريمه 50 ألف جنيه إسترليني (63105 دولارات) في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اعترف مهاجم برنتفورد والمنتخب الإنجليزي البالغ عمره 27 عاما بارتكابه 232 انتهاكا لقواعد المراهنات في الاتحاد الإنجليزي، والتي تضمنت المراهنة على المباريات التي خاضها.



ونشرت اللجنة التنظيمية المستقلة للاتحاد الإنجليزي أسبابها المكتوبة للإيقاف، حيث قالت إن جميع الأطراف قد توصلت إلى أرضية مشتركة لتقليص العقوبة من 11 شهرا إلى ثمانية بسبب صغر سنه وإدمانه للقمار.



وقال الاتحاد الإنجليزي: يشمل ذلك صغر سنه النسبي عندما بدأ في الانتهاكات، وسجله السابق الجيد فيما يتعلق بأي شيء آخر غير الانتهاكات في الملعب، وندمه الحقيقي الذي عبر عنه بعبارات واضحة أمام اللجنة.



"بالإضافة إلى ذلك ومن الأهمية بمكان، وجدت اللجنة أنه ينبغي إجراء تخفيض كبير لفترة الإيقاف ليعكس إدمان القمار الذي تم تشخيصه (بواسطة خبير في الطب النفسي)".



"إنه مصمم على معالجة مشكلة القمار بالخضوع للعلاج في ختام هذا الموسم. مع أخذ كل هذه الأمور في الاعتبار، تخفض اللجنة العقوبة لمدة ثلاثة أشهر ليصبح الإيقاف لمدة ثمانية شهور".



وكانت العقوبة المفروضة ستكون 15 شهرا إذا لم يعترف توني بالذنب.



ورغم أن توني موقوف حتى 16 الثاني 2024، إلا أنه سيسمح له بالتدريب مع فريقه واستعادة لياقته البدنية بداية من 17 سبتمبر المقبل.



وبين 262 انتهاكا مزعوما، قال الاتحاد الإنجليزي إن 126 كانت متعلقة بمباريات في مسابقة شارك فيها ناديه أو كان مؤهلا للمشاركة فيها.



وأضاف: إنه يؤكد أنه تبنى وجهة نظر عملية بشأن 42 تهمة نفاها في البداية لأنه شك في أنه مسؤول عنها، لكنه أراد وضع حد لهذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن، وبالتالي أقر بذنبه في تلك الإجراءات.



وأحرز توني 20 هدفا في 33 مباراة بالدوري مع برنتفورد هذا الموسم، مما ساعده على احتلال المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.



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